Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı

Başkentte 3 ay önce evinin penceresinden dışarıyı izleyen Murat Özçelik'i silahla öldürdüğü iddia edilen ancak suçu 18 yaşından küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı, polisin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı
 22 Ocak 2021 14:55
+Aa- Yazdır
İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı

Başkentte 3 ay önce evinin penceresinden dışarıyı izleyen Murat Özçelik'i silahla öldürdüğü iddia edilen ancak suçu 18 yaşından küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı, polisin dikkati sayesinde amacına ulaşamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat Özçelik'in (26) 3 ay önce Keçiören Yükseltepe Mahallesi'ndeki evinin penceresinden dışarıyı izlerken kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıyla öldürülmesine yönelik inceleme başlattı.

Çalışmalar sonucunda ekipler, Özçelik'in husumetlisi olan Demircan Y. (20) ve yeğeni İsmail Y'nin (15) de aralarında bulunduğu 6 kişiyi gözaltına aldı.

İsmail Y, ifadesinde, Suriye uyruklu bir kişinin kamyonetiyle kağıt topladıkları sırada yanlarına gelen köpeklere tüfekle ateş açtığını, bu sırada saçmaların penceredeki Özçelik'e isabet ettiğini söyledi.

Demircan Y. ise olay sırasında evinde olduğunu, yaşananlardan haberinin bulunmadığını iddia etti.

Bunun üzerine İsmail Y. tutuklandı, Demircan Y. ve diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İsmail Y'nin ifadesinin tutarsızlığı üzerine soruşturmayı genişletti.

Detaylı araştırmalar sonucu Özçelik'in daha önce Demircan Y'yi darbettiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Özçelik'in evi ile Demircan Y'nin evinin arasındaki 27 kilometrelik güzergahtaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 816 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda Özçelik'in evinin yakınında sol farı yanmayan plakasız minibüs tespit edildi. Cinayet tarihinde Demircan Y'nin söz konusu minibüsle Özçelik'in evinin bulunduğu bölgeye, olayın ardından da yeğeni İsmail Y'nin yaşadığı eve gittiği belirlendi.

Demircan Y'nin daha önce kendisini darbeden Özçelik'i öldürdüğü ardından ailenin de onayını alarak daha az ceza alacağı düşüncesiyle İsmail Y'nin suçu üstlenmesini sağladığı ortaya çıktı. Demircan Y'nin, yeğenine "Suçu sen üstlen, cezaevinde biz sana bakarız." dediği öğrenildi.

Operasyonla yeniden gözaltına alınan Demircan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İsmail Y'nin de olaydan sonra karıştığı farklı bir kavga nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Emekli polis atık kağıt için kurşun yağdırdı
22 Ocak 2021 14:20		 Yeğenine istismar'dan tutuklanan şahsın tahliyesine yapılan itirazda karar verildi
22 Ocak 2021 14:05
Antalya'da otomobil traktöre çarptı: 2 ölü
22 Ocak 2021 13:25		 50 ilde düzenlenen 'Silici' operasyonunda 19 kişi tutuklandı
22 Ocak 2021 13:00
Ziraat Bank, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'da şube açacak
22 Ocak 2021 12:35		 FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz'ün 'tehdit' davasında karar
22 Ocak 2021 11:43
Acilde sağlık görevlilerine hakaret şahıs tutuklandı
22 Ocak 2021 11:36		 Trafikte belediye otobüsü şoförünün darp anı kamerada
22 Ocak 2021 11:22
İş yerinden 1,2 milyon liralık malzeme çalan eski çalışan tutuklandı
22 Ocak 2021 11:16		 Muğla'da 4,3 şiddetinde deprem
22 Ocak 2021 10:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:34 - Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı15:31 - Semaverde çay yapmak için ağaç kesen kişi kameraya yakalandı!15:26 - Koronavirüsü 1 dakikada öldüren burun spreyi geliştirildi15:16 - Emniyetten bu birime yeni görev15:13 - 'İstanbul'u uluslararası kuruluşların merkezi haline getirmek istiyoruz'15:07 - 5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu
15:04 - Bu ilde 10 kişide mutant virüs tespit edildi15:00 - Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davada tahliye14:57 - Maliye: Belediyelerin gelir paylarından kesinti oranlarında artış yapılmadı14:55 - İşlediği cinayeti yaşı küçük yeğeninin üzerine atmaya çalışan zanlı tutuklandı14:53 - Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı14:33 - HSK idare mahkemelerinden 3 ismi Danıştay üyeliğine atadı
14:31 - Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin14:20 - Emekli polis atık kağıt için kurşun yağdırdı14:05 - Yeğenine istismar'dan tutuklanan şahsın tahliyesine yapılan itirazda karar verildi14:00 - Rektör yardımcısının kızı sözlü sınavda birinci oldu mu?14:00 - Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
13:53 - Rekabet Kurulundan iki ilaç devine büyük ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
MEB, yarı yıl tatili için, 23 günlük etkinlik hazırladı
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
'O yazı bize değil başka bir il müdürlüğüne yazıldı, ben uygulamam' diyen liyakatsiz yöneticiler görevden alınmalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bereket 3
sıtkı sıyrılmış 2
Kozaklar-kazaklar 1
yelken balığı 1
salça 4
maç izleyen erkek 3
medeniyet 1
dünyanın en büyük yüzme havuzu 2
led lambalar 2
didim 3
SON İLANLAR
Yenipazar Belediyesi geçici işçi alacak
Geyikli Belediyesi geçici işçi alacak
ESKİ eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikası 3 engelli işçi alacak
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Hizmetleri 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam