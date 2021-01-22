Maliye: Belediyelerin gelir paylarından kesinti oranlarında artış yapılmadı
|22 Ocak 2021 14:57
|+Aa- Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı basın yayın organlarındaki haberlerin aksine belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Belediye paylarından yapılan kesinti oranlarının artırıldığı" iddialarına yanıt verildi.
Belediyelerin vergi gelir paylarından yapılan kesinti oranlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında borçlu belediyelerin borçlarını yapılandırması imkanı getirilmiştir. Söz konusu kanunun 3'üncü maddesinin 3'üncü fıkrasının 'e' bendinde belediyelerin yapılandırma ve diğer borçları için genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylardan kesinti yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda haber konusu olan Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kanuna uyum sağlanması hedeflenmekle beraber belediyelerin borçlarına karşılık kesinti işlemlerini belirleyen 2010/238 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın kesinti oranlarını düzenleyen maddelerinde herhangi bir değişiklik olmamaktadır. Belediyelerin borçları için daha önce uygulanan kesinti oranları aynen uygulanmaya devam edilmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
22 Ocak 2021 15:34
|Emniyetten bu birime yeni görev
22 Ocak 2021 15:16
|HSK idare mahkemelerinden 3 ismi Danıştay üyeliğine atadı
22 Ocak 2021 14:33
|Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
22 Ocak 2021 14:31
|Rekabet Kurulundan iki ilaç devine büyük ceza
22 Ocak 2021 13:53
|İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak
22 Ocak 2021 13:15
|İstanbul Havalimanı'nda antikor ve antijen testi uygulaması başladı
22 Ocak 2021 12:59
|TCDD bu projeyle AB'den 193 bin avro hibe aldı
22 Ocak 2021 12:11
|Gençlik ve Spor Bakanlığı, GYS'yi kazananların yerleştirmesini yaptı
22 Ocak 2021 11:37
|HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç kararı
22 Ocak 2021 11:20