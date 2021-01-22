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5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu

Batman'ın Sason ilçesinde ucuza satılan bıçakları gören vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini unutarak bıçak kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.
 22 Ocak 2021 15:07
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5 liralık bıçaklar koronayı unutturdu

Batman'ın Sason ilçesinde ucuza satılan bıçakları gören vatandaşlar, korona virüs tedbirlerini unutarak bıçak kapmak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Sason ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bir seyyar satıcının tanesini 5 liradan sattığı ucuz bıçaklardan alabilmek için korona virüs tedbirlerini unutan vatandaşlar, kısa süre sonra polisin müdahalesiyle dağıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve yetkililer her fırsatta maskeyi, hijyeni ve sosyal mesafeyi dile getirmesine rağmen ucuzluğu gören vatandaşların korona virüs tedbirlerini hiçe sayması bu kadarına da pes dedirtti.
İhlas Haber Ajansı
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