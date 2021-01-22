Semaverde çay yapmak için ağaç kesen kişi kameraya yakalandı!
Kilis'te, semaver ateşinde çay yapmak için kaldırımdaki ağacı kesen kişiye 825 lira idari para cezası verildi.
|22 Ocak 2021 15:31
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Kilis'te, semaver ateşinde çay yapmak için kaldırımdaki ağacı kesen kişiye 825 lira idari para cezası verildi.
Ebulüle Mahallesi'nde, yol kenarında semaver yakarak çay demlemek isteyen bir kişi, ağacı kesti. Bu anlara ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bölgeye giden belediye ekipleri, ağacı kesen kişinin kimliğini saptadı.
Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen ismi açıklanmayan kişiye, ekipler tarafından Kabahatler Kanunu kapsamında 825 lira idari para cezası uyguladı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen görüntülerde, işçinin kaldırımda bulunan ağacı testereyle keserek götürmesi yer aldı.
Belediye ekipleri ise kesilen ağacın yerine fidan dikti.
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