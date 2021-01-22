Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Somalı madencilerin tazminatlarının ödenmeye başladığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL'lik tazminat ödemelerininin yapıldığı belirtildi.
|22 Ocak 2021 15:34
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Soma Kömür İşletmelerine bağlı çalışan 2 bin 395 işçiye 102 milyon TL'lik tazminat ödemesi yapıldığını duyurdu.
Bakanlık, Twitter'dan paylaştığı gönderide, tazminat ödemelerinin başladığını ve ödeme hak eden 3 bin 624 kişi olduğunu belirtti.
Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı.@TKIKurumsal, Soma Kömür İşletmelerine bağlı Atabacası, Işıklar ve Geventepe ocaklarında çalışan 2.395 işçiye toplam 102 milyon TL'lik tazminat ödemelerini yaptı. pic.twitter.com/xEFFGattRDEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) January 22, 2021
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