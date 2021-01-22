Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
|22 Ocak 2021 15:40
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüp Camii'nde Yavuz Bahadıroğlu için kılınan cenaze namazına katıldı.
Dün gece hayatını kaybeden ünlü tarihçi yazar, gazeteci ve radyo programcısı, Yavuz Bahadıroğlu ismiyle bilinen Niyazi Birinci, son yolculuğuna uğurlandı. Bahadıroğlu içi Eyüp Camii'nde kılınan cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Eyüp Belediye Başkanı Deniz Köken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı.
Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Musallada mahlas adıyla Yavuz Bahadıroğlu olarak bildiğimiz Niyazi Birinci'ye Allah rahmet eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Bir tarihçi bir düşünce insanı olarak Yavuz Bahadıroğlu kalemiyle bu işin tam bir fedaisiydi. Hiçbir zaman da kaleminden herhangi bir sapma olmadı. Kalemini bu noktada yaşattı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bizim de geleceğimiz gideceğimiz yer burası. Ailesine ve tüm dava arkadaşlarına sabırlar diliyorum. Rabbim, bu yolculuğu imanla, Kuran'la hepimize nasip eylesin" dedi.
Kılınan cenaze namazının ardından Bahadıroğlu'nun cenazesi Eyüpsultan Camii haziresine defnedildi.
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