İki ilde destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim başladı
|22 Ocak 2021 16:07
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Milli Eğitim Bakanlığınca 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimler başladı.
Kırklareli Atatürk Ortaokulunda açılan kurslara yaklaşık 80 öğrenci katıldı.
Okul Müdürü Turan Baş, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla bir süre önce ara verilen kursların yeniden başladığını söyledi.
Öğrencilerin yeniden okullarına kavuştuklarını ifade eden Baş, "Öğrencilerimiz kursları ile liseye hazırlanıyor. Çocuklarımız sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına da dikkat ediyorlar." dedi.
Öğrencilerden Sanem Erdoğu ise okulunu çok özlediğini, arkadaşlarına kavuştuğu için sevinçli olduğunu dile getirdi.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da Karadeniz Ortaokuluna gelen öğrenciler salgın tedbirleri kapsamında ellerini dezenfekte edip ateşleri ölçüldükten sonra sınıflara alındı.
Öğrencilerin sınıflarda oturma planları fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenirken bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da fiziki mesafeye göre ayarlandı.
Kurslar haftada 3 gün olacak şekilde düzenlendi.
Öğrencilerden Uğur Karakaş, AA muhabirine, uzun süredir uzaktan eğitimle internet üzerinden derslerine devam ettiklerini ve okulu çok özledikleri söyledi.
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