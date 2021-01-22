3 Belediye toplamda 96 personel almak için ilana çıktı
İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Şırnak Belediyesi ve Malatya Pütürge Belediyesi personel almak için ilana çıktı.
|22 Ocak 2021 16:32
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Bahçelievler Belediyesi; Avukat, mimar, büro personeli, zabıta gibi unvanlarda personel alımı yapacaktır.
Bahçelievler ilanı için tıklayınız
İlana başvurularda 2020 KPSS P3 VE P93 puan türlerinde en az 60 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecektir.
Şırnak Belediyesi 14 memur alacak
Şırnak Belediyesi VHKİ memuru ve Zabıta memuru alacak ilana başvuracak adayları 2020 KPSS P3 Puan türünden az 60 puan almaları gerekmektedir.
Malatya Pütürge Belediyesi memur alacak
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