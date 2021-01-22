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3 Belediye toplamda 96 personel almak için ilana çıktı

İstanbul Bahçelievler Belediyesi, Şırnak Belediyesi ve Malatya Pütürge Belediyesi personel almak için ilana çıktı.
 22 Ocak 2021 16:32
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3 Belediye toplamda 96 personel almak için ilana çıktı

Bahçelievler Belediyesi; Avukat, mimar, büro personeli, zabıta gibi unvanlarda personel alımı yapacaktır.

Bahçelievler ilanı için tıklayınız

İlana başvurularda 2020 KPSS P3 VE P93 puan türlerinde en az 60 puan alan adaylar ilana başvuru yapabilecektir.

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Şırnak ilanı için tıklayınız

Şırnak Belediyesi VHKİ memuru ve Zabıta memuru alacak ilana başvuracak adayları 2020 KPSS P3 Puan türünden az 60 puan almaları gerekmektedir.

Malatya Pütürge Belediyesi memur alacak

Pütürge ilanı için tıklayınız

Tüm ilanlar için tıklayınız

Memurlar.Net
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