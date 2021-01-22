Google'ın internet balonu projesi başarısız oldu
|22 Ocak 2021 16:46
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Google'ın kırsal kesimde yaşayanlara internet sağlamak için başlattığı internet balonu projesi başarısız oldu.
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in kurduğu Loon şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alastair Westgarth, blogundan yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmek için gösterdikleri tüm çabaya rağmen sürdürülebilir iş modelini kurmakta zorlandıklarını duyurdu.
"Loon'un yolculuğu sona eriyor." ifadesini kullanan Westgarth, Temmuz 2020'de Kenya'nın kırsal kesiminde yaşayan binlerce kişiye 4G internet hizmeti vermeye başlayan balonların artık hizmet vermeyeceğini kaydetti.
Projenin sonlandırıldığını üzülerek söylediğini belirten Westgarth, projeye dahil olmak isteyen çok fazla ortak olmasına rağmen uzun süreli bir iş modelini kurma yolunu bulamadıklarını bildirdi.
Güneş enerjisiyle çalışan balonlar, Kenya'da yerel operatörler aracılığıyla on binlerce kişiye internete hizmeti sunmuştu.
Loon balonları, 2017'de Maria Kasırgası'nın vurduğu Porto Riko'da denenerek 100 bin kişiye internet erişimi sağlamıştı.
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