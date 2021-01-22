Salgın ile mücadele eden Başhekim Yardımcısı, beyin kanaması geçirdi
|22 Ocak 2021 16:51
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Korona virüs ile mücadele ön saflarda yer alan Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhetim Yardımcısı Dr. Mesut Ercan Harıkçı, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Harıkçı, Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı.
Pandemi ile mücadelede yoğun mesai harcayan Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mesut Ercan Harıkçı, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir tedavi gören Harıkçı, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Daha önce uzun yıllar Şehitkamil Devlet Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mesut Ercan Harıkçı'nın hayatını kaybetmesi sağlık camiasında üzüntüye neden oldu. Hayatını kaybeden Dr. Mesut Ercan Harıkçı, Adıyaman Yeni Mezarlık Camii'nde kılınan Cuma namazını müteakip merkez mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze namazına Harıkçı'nın yakınları, sevenleri, sağlık çalışanları ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ertuğrul Kılıç ile hastane müdürü Necip Bilici de katıldı.
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