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Türkiye'den KKTC'ye ikinci parti koronavirüs aşısı

Türkiye'den KKTC'ye geçtiğimiz hafta gönderilen 20 bin adet Sinovac aşısının tükenmesinin ardından ikinci parti aşının gönderileceği açıklandı.
 22 Ocak 2021 17:13
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Türkiye'den KKTC'ye ikinci parti koronavirüs aşısı

Türkiye'den KKTC'ye geçtiğimiz hafta gönderilen 20 bin adet Sinovac aşısının tükenmesinin ardından ikinci parti aşının gönderileceği açıklandı.

KKTC'de, korona virüs aşılarının ulaşmasının ardından ülke genelinde aşılama süreci başlamıştı. Önceki gün 80 yaş ve üzerine uygulanmaya başlanan aşılama sürecine ara verilmişti. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada ikinci parti aşının geleceğini duyurdu. Sağlık Bakanı Pilli, "Türkiye Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen istişareler neticesinde, önümüzdeki hafta içerisinde 20 bin doz Sinovac aşısının daha ülkemize gönderilmesi için teyit aldık. Aşılar konusunda yaşanan bu gelişme neticesinde, ikinci doz aşılama için ayrılan 10 bin doz ile aşılama çalışmaları devam edecek. Aşılama programının en geç yarına kadar açıklanacak" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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