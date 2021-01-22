Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

KARLI YOLLARI AŞARAK 85 YAŞ VE ÜSTÜ VATANDAŞLARI EVLERİNDE AŞILIYORLAR Bitlis'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten mobil sağlık ekipleri, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşlara evlerinde CoronaVac aşısı yaptı İl Sağlık Müdürlüğünce 30'u doktor 90 kişilik personelden oluşturulan ekip, karla kaplı yolları aşarak 85 yaş ve üstü kişileri koronavirüse karşı aşıladı. Bu kapsamda Bitlis'in merkeze bağlı Narlıdere ve Yeşilsırt köylerine giden ekipler, burada yaşayan 85 yaş ve üstü 6 vatandaşın aşısını yaptı. Aşı ekibinde görevli Dr. Mahmut Dalga, AA muhabirine, İl Sağlık Müdürlüğünce kendilerine gönderilen günlük aşı listesi doğrultusunda vatandaşlara ilk etapta telefonla ulaştıklarını söyledi. Oluşturulan ekiplerin sabahın erken saatlerinde sahaya çıktığını anlatan Dalga, şöyle konuştu: