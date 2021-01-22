Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakanı Soylu'ya, Gül'ün açıklaması soruldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile girdiği polemiğin sorulması üzerine gazetecilere gülümseyerek "Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi.
 22 Ocak 2021 17:50
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile girdiği polemiğin sorulması üzerine gazetecilere gülümseyerek "Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtımı'na katıldı.

Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile girdiği tartışmanın sorulması üzerine soruları yanıtsız bıraktı.

Gazetecilerin sorularına gülerek karşılık veren Soylu, "Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi. Soylu'nun tavrı dikkat çekti.

Soylu başka soru almadan bulunduğu alandan ayrıldı.

Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bahçeli: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur
22 Ocak 2021 18:20		 CHP'li Öztrak'tan 'erken seçim' açıklaması
22 Ocak 2021 17:34
AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı Türkiye'ye gelecek
22 Ocak 2021 17:30		 Dışişleri: Libya'da açıklanan takvimden memnuniyet duyuyoruz
22 Ocak 2021 15:52
'İstanbul'u uluslararası kuruluşların merkezi haline getirmek istiyoruz'
22 Ocak 2021 15:13		 Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
22 Ocak 2021 14:00
Bakan Pakdemirli, Diyarbakır'ın 'çılgın projesi'nde incelemelerde bulundu
22 Ocak 2021 13:49		 Soylu'nun annesine küfreden, hala CHP'den ihraç edilmedi
22 Ocak 2021 13:40
'Hedefimiz, 51 milyon kişiye afet eğitimini ulaştırabilmek'
22 Ocak 2021 12:56		 Görevden alınan başkan: İYİ Parti'nin vaatleri süslü cümlelerden ibaret
22 Ocak 2021 12:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:02 - İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir19:00 - Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18:57 - Koronavirüsü 1 dakikada öldüren burun spreyi geliştirildi18:54 - FETÖ'den yargılanan 49 eski öğretmenden 25'ine hapis cezası18:48 - Erkek hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi18:37 - Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
18:26 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:20 - Bahçeli: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yoktur18:18 - FETÖ'den gözaltına alınan 6 muvazzaf asker Türkiye'ye getirildi18:16 - İstinaf, Kavala'nın 'beraat' kararını bozdu18:06 - 155'i arayıp tablet isteyen iki kardeşe, polisten hediye tablet18:04 - MEB, özür tayinlerinde başvuruları açamadı
17:58 - Marmaris'te sigara içme kısıtlaması uygulanan alanlar genişletildi17:50 - İçişleri Bakanı Soylu'ya, Gül'ün açıklaması soruldu17:49 - İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Covid19'dan vefat etti17:47 - Tamirhanedeki LPG'li otomobil patladı: 4 yaralı17:39 - 'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziye baba oğuldan darp
17:37 - Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç, 4'üne uzaklaştırma
Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
MEB, yarı yıl tatili için, 23 günlük etkinlik hazırladı
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilk uzay turisti 2
koyunun bulunmadığı yerde keçiye abdurahman çelebi denir 4
idal'in üç noktası 1
heryer heryerde 1
coştum yine dalgalanıyorum ben 2
supporters 1
çikolata 1
dedenin isminin bebeğe konması 5
koronanın bize öğrettikleri 2
dikiş makinesi 4
SON İLANLAR
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
Yenipazar Belediyesi geçici işçi alacak
Geyikli Belediyesi geçici işçi alacak
ESKİ eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikası 3 engelli işçi alacak
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam