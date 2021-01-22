İçişleri Bakanı Soylu'ya, Gül'ün açıklaması soruldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile girdiği polemiğin sorulması üzerine gazetecilere gülümseyerek "Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi.
|22 Ocak 2021 17:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile girdiği polemiğin sorulması üzerine gazetecilere gülümseyerek "Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Arama Kurtarma (PAK) Tanıtımı'na katıldı.
Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile girdiği tartışmanın sorulması üzerine soruları yanıtsız bıraktı.
Gazetecilerin sorularına gülerek karşılık veren Soylu, "Şu anda ne programındayız? Türkiye bir afet bölgesidir ve afetlere karşı hepimiz tedbirli olmalıyız" dedi. Soylu'nun tavrı dikkat çekti.
Soylu başka soru almadan bulunduğu alandan ayrıldı.Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu Abdulhamit Gül'den, Bakan Soylu'ya sert cevap
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