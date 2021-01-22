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Marmaris'te sigara içme kısıtlaması uygulanan alanlar genişletildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve cadde gibi açık alanlara yenileri eklendi.
 22 Ocak 2021 17:58
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Marmaris'te sigara içme kısıtlaması uygulanan alanlar genişletildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sigara içme kısıtlaması getirilen meydan, sokak ve cadde gibi açık alanlara yenileri eklendi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sigara içme kısıtlaması getirilen açık alanlar genişletildi.

Yasak getirilen noktalara belediye tarafından "Maske indirilerek sigara içmek yasaktır. Cezası 900 lira" yazılı uyarı levhaları konulması kararlaştırıldı.

Yasağa uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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