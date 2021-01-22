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MEB, özür tayinlerinde başvuruları açamadı

Milli Eğitim Bakanlığı, 22 Ocak tarihinde başlaması gereken özür tayini başvurularında mesai saatleri bitmesine rağmen, tercih başvurularını açamadı
 22 Ocak 2021 18:04
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MEB, özür tayinlerinde başvuruları açamadı

Milli Eğitim Bakanlığı "2021 Yarıyıl Tatili Mazerete Bağlı Yer Değiştirme İşlemine İlişkin Duyuru" başlığıyla daha önce yayımladığı duyuruda şu açıklamayı yapmıştı:

"MEBBİS'te yapılan modül güncellenmesine bağlı olarak 2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durumu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22.01.2021-26.01.2021 tarihleri arasında alınacak ve atama işlemleri 29.01.2021 tarihinde sonuçlandırılacaktır."

Bu açıklamaya göre tercih başvurularının bugün alınması gerekiyordu.

Ancak mesai saatleri bitmiş olmasına rağmen, MEB Personel Genel Müdürlüğü tercih başvurularını başlatamamıştır. Yüzlerce öğretmen saatlerdir tercih başvurularını yapabilmek için Bakanlığın yapacağı beklemektedir.

Mazeret tayinlerine başvuracak öğretmenlerin paylaşımları için tıklayınız.
Memurlar.Net
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