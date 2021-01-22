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155'i arayıp tablet isteyen iki kardeşe, polisten hediye tablet

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "155 Polis İmdat" hattını arayıp tableti olmadığı için uzaktan eğitimde derslere katılamadığını belirten lise ve ilkokul öğrencisi Ali ve Berat Özen kardeşlere Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince iki tablet hediye edildi.
 22 Ocak 2021 18:06
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155'i arayıp tablet isteyen iki kardeşe, polisten hediye tablet

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde "155 Polis İmdat" hattını arayıp tableti olmadığı için uzaktan eğitimde derslere katılamadığını belirten lise ve ilkokul öğrencisi Ali ve Berat Özen kardeşlere Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince iki tablet hediye edildi.

Kardeşi Berat ile Akdeniz anemisi tedavisi gören lise 1. sınıf öğrencisi Ali Özen, 155 Polis İmdat hattını arayarak ailesinin ekonomik durumu elvermediği için tablet alamadıklarını belirtip, derslere katılabilmek için polislerden kendilerine tablet almalarını istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, yapılan değerlendirmenin ardından çocuklara tablet alınmasını kararlaştırdı.

Temin edilen tabletler, Özen ailesi ziyaret edilerek çocuklara verildi.

İstediği tabletlerin kısa süre içinde hediye edilmesi karşısında mutluluk yaşayan Ali Özen, polislere teşekkür etti.

Tableti olmadığı için derslere katılmakta zorlandığını belirten Özen, "155'i arayarak polis ağabeylerimden yardım istedim. Bizimle ilgileneceklerini söyleyip, kapattılar. Babamın numarasını bulup babama ulaştılar. Görüşmenin ardından polisler bize tablet hediye etti. Polis ağabeylerimizi çok seviyor, onlara çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eklem rahatsızlığı dolayısıyla çalışamadığını belirten baba Harun Özen de polislere teşekkür etti.

Çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını gidermekte zorlandığını ifade eden Özen, "Polisler bugün çocuklarım için tablet alıp, evimizi ziyaret ettiler. Onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Ahmet Berker de 155 Polis İmdat hattını arayarak tabletlerinin olmadığı için derslere katılamadıklarını belirten Akdeniz anemisi tedavisi gören Ali ve Berat kardeşlere istedikleri tabletleri hediye ettiklerini dile getirerek, iki kardeşin çok mutlu olduğunu söyledi.

Berker, "Onların bu mutluluğu bizleri de mutlu etti. İnşallah derslerine katılıp, eğitimlerini sürdürerek vatana ve millete hayırlı bireyler olarak yetişirler." ifadelerini kullandı.

Baba Harun Özen polislere, ailesinin geçimini sağlamak için ördükleri ürünlerden hediye etti.
Anadolu Ajansı
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