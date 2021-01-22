Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
|22 Ocak 2021 18:37
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,18 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,26, dolar/TL yüzde 1,08, avro/TL yüzde 0,63 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.508,90, en yüksek 1.582,04 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,18 artarak 1.542,45 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,26 kayıpla 438,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,22 azalışla 2.908,00 liraya geriledi. Geçen hafta 719,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 710,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,08 değer kaybederek 7,4110 liraya, avro da yüzde 0,63 azalarak 9,0140 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,51 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,96 ile hisse senedi fonları oldu.
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