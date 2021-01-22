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Erkek hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir erkek hemşirenin hasta yakınları tarafından darp edildiği iddia edildi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı ile sağlık çalışanları, meslektaşlarının darp edilmesine tepki gösterdi.
 22 Ocak 2021 18:48
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Erkek hemşire hasta yakınları tarafından darp edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesi Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görevli bir erkek hemşirenin hasta yakınları tarafından darp edildiği iddia edildi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanlığı ile sağlık çalışanları, meslektaşlarının darp edilmesine tepki gösterdi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisinde görevli hemşire R.B. hastaneye getirilen bir hastaya burundan tampon yaptığı esnada hasta yakınlarının 'hastamızın canını incitiyorsun' iddiası ile darp edildi. Aldığı darbelerden dolayı yüzü moraran ve kaşı açılan sağlık çalışanı meslektaşları tarafından tedavi edildi. Yaşanan olay sonrası açıklama yapan Sağlık-Sen Şırnak Şubesi Başkanı Gıyasettin Ucaş, sağlıkta şiddet olaylarının önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Ucaş, "Bugün Cizre Devlet Hastanesi'nde acil nöbetçi hemşiresi R.B. görevi esnasında hasta yakınları tarafında şiddet uygulanarak darp edilmiştir. Bu sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen şiddetin ne ilk nede son örneğini olmuştur. Bu insanlık dışı olay; son zamanlarda ülkemizin çeşitli bölgelerinde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları da göz önünde tutulduğunda, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunun ciddi bir sorun haline dönüştüğünü göstermektedir" dedi.

"Sağlıkta şiddet konusu vahim bir hal aldı"

Sağlıkta şiddet noktasında geldikleri son noktada durumun vahim bir hal aldığını ifade eden Ucaş, "Neredeyse her gün bir sağlık çalışanına şiddet haberi karşımıza çıkıyor veya duyuyoruz. Bu tatsız durum çok ağır şartlarda görev yapan sağlık çalışanlarımızın psikolojilerini olumsuz etkiliyor, iş motivasyonunu düşürüyor. En son şiddet ise bugün Cizre Devlet Hastanesi'nde pansuman ve enjeksiyonda çalışan sağlık çalışanına hastamın canını acıtıyorsun bahanesiyle hasta yakını tarafından erkek hemşire darp edildi. Sağlık çalışanı ile sağlık hizmeti alan birey arasındaki ilişki, bilinen anlamıyla bir iş ilişkisi değil, güven ilişkisinden ibarettir. Güven bireyin sağlığını emanet ettiği hekim ve sağlık çalışanları arasında kuracağı en sağlıklı köprüdür. Çünkü sağlık çalışanı ile arasında bir çıkar ilişkisi yoktur. Buluştukları zeminde aynı kaygıyı ve hedefi paylaşırlar. Ancak yaşadığımız sürece baktığımızda sağlık çalışanları toplumsal şiddetin önde gelen mağdurları haline dönüşmektedirler. Toplumda yaşanan şiddet olaylarının dörtte biri sağlıkta yaşanmaktadır. Toplumun içinden çıkan ve toplumun sağlığını koruma adına gece gündüz çalışan insanlar, şiddeti değil saygıyı ve övgüyü hak etmektedir. Bütün vatandaşlarımız unutmasın ki sağlık çalışanları da bir annedir, bir eştir, bir babadır, bir evlattır. Her şeyden önemlisi de bir insandır sizlerin bir an önce sağlığınıza kavuşabilmesi için çeşitli zorluklara rağmen fedakarca görev yapmaktadır. Buna rağmen sağlık çalışanlarını düşman gibi gören zihniyetin hem insani hem ahlaki sorunları olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda saldırıyı gerçekleştiren insanları Sağlık-Sen ve sağlık çalışanları olarak kınıyor, vatandaşlarımızı sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sağlık-Sen olarak her an ölümle burun buruna gelen, hayat kurtarma mücadelesi verirken şiddete maruz kalarak bir yandan da hayatlarını kaybetme riskiyle görev yapan tüm sağlık çalışanları adına son derece endişeliyiz. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, Sağlık Bakanlığı bu konuya proje ve kampanyanın sosyal ortakları ile birlikte daha fazla eğilmelidir. Bundan sonra yaşanacak bu olayların önüne geçilmesi için önlem ve uygulamalar acil olarak hayata geçirilmelidir. Toplumsal şiddetin boyutlarının yansıması olarak sağlık alanında ortaya çıkan bu tür menfur olaylar için gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Ülke insanımız için 7 gün 24 saat kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarımıza uygulanan şiddeti halkımızın da tasvip etmediği muhakkaktır. Bu düşüncelerle; Sağlık-Sen olarak değerli arkadaşımıza şifalar diliyor, sağlık çalışanlarının sahipsiz olmadığını sizlerin huzurunda tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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