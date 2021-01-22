Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.
 22 Ocak 2021 19:02
+Aa- Yazdır
İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 21.00'den 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince, vatandaşların, temel ihtiyaç malzemelerini ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, fırın gibi yerlerden temin edebileceğini anımsattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başlayıp 25 Ocak pazartesi günü saat 05.00'te sonlanacak.

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da çevrim içi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis ve gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrim içi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Açıklamada, vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirlerin alındığı, bu nedenle fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerlerinde yoğunluğa sebep olunmasına gerek bulunmadığı vurgulandı.

Ayrıca, vatandaşlardan, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri, başta büyükşehirler olmak üzere trafikte oluşabilecek yoğunluğu göz önünde tutarak gerekli tedbirleri almaları istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Mutasyon virüs nedeni ile bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu
22 Ocak 2021 19:51		 Marmaris'te sigara içme kısıtlaması uygulanan alanlar genişletildi
22 Ocak 2021 17:58
Türkiye'den KKTC'ye ikinci parti koronavirüs aşısı
22 Ocak 2021 17:13		 Somalı madencilerin tazminatları ödenmeye başlandı
22 Ocak 2021 15:34
Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
22 Ocak 2021 15:30		 Emniyetten bu birime yeni görev
22 Ocak 2021 15:16
'Belediyelerin gelirlerinden kesinti oranları artırıldı' iddialarına yalanlama
22 Ocak 2021 14:57		 HSK idare mahkemelerinden 3 ismi Danıştay üyeliğine atadı
22 Ocak 2021 14:33
Rekabet Kurulundan iki ilaç devine büyük ceza
22 Ocak 2021 13:53		 İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak
22 Ocak 2021 13:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:44 - Johnson: Mutasyon virüs daha ölümcül olabilir20:38 - Ameliyatta unutulan parça yüzünden Batuhan gözünü kaybetti!20:35 - Melih Gökçek hangi kapsamda aşı olduğunu açıkladı20:31 - Fahrettin Altun'dan, Hamzaçebi'ye Resmi Gazeteyle yanıt20:25 - Balıkesir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonunda 7 kişi tutuklandı20:18 - Sağlık Bakanlığı'ndan su için 10 öneri
20:05 - MEB, özür tayinlerinde başvuruları açtı20:02 - Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım19:57 - MEB, öğrenci nakillerini açıyor19:51 - Mutasyon virüs nedeni ile bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu19:36 - Belediye başkanının karıştığı kazada 1 ölü, 2 yaralı19:24 - Gazlıgöl'de devre mülk sahibi işletmelere operasyon: 31 gözaltı
19:12 - Bakanlar 'ölüm yolunu' inceledi19:08 - Vaka sayısı 6 binin altına indi19:02 - İçişlerinden 'kısıtlama' hatırlatması: Temel ihtiyaç malzemeleri temin edilebilir19:00 - Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18:57 - Koronavirüsü 1 dakikada öldüren burun spreyi geliştirildi
18:54 - FETÖ'den yargılanan 49 eski öğretmenden 25'ine hapis cezası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'Üniversiteler için yüz yüze eğitim açıklaması'
HSK'dan 9 hakim ve savcıya ihraç, 4'üne uzaklaştırma
Erdoğan: Kısıtlamada gerekirse esneme olabilir
Polisten, bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha fazla çeksin
Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
MEB, yarı yıl tatili için, 23 günlük etkinlik hazırladı
Adalet Bakanı Gül'e Soylu'nun açıklaması soruldu
'Soylu ve Gül'ün twit'leri birbirlerine yönelik değil'
Yazar Yavuz Bahadıroğlu vefat etti
Gıda fiyatları yüzde 25 arttı... İşte sebebi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Leş kokulu dezenfektan 2
Birşeyin suyunu çıkarmak 5
anlayamazsınız 1
Her 7 kişiden 1'inin kalp krizi riski taşıması 3
idal'a dokunan yanıyor 1
yenilebilir tabak 1
yazarların pazar uykusu 1
didim 3
süleyman soylu 6
masterchef türkiye 2
SON İLANLAR
Kafkas Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak
Yenipazar Belediyesi geçici işçi alacak
Geyikli Belediyesi geçici işçi alacak
ESKİ eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikaları 2 eski hükümlü işçi alacak
Şeker Fabrikası 3 engelli işçi alacak
Zonguldak Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tunceli SYDV 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam