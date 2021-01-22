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Bakanlar 'ölüm yolunu' inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşanan kazalar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan Gaziantep-Nizip-Birecik Karayolu'ndaki çalışmaları denetledi.
 22 Ocak 2021 19:12
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Bakanlar 'ölüm yolunu' inceledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaşanan kazalar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırılan Gaziantep-Nizip-Birecik Karayolu'ndaki çalışmaları denetledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindekilerle karayolunda ve şantiyede inceleme yaparak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, şantiyede yaptığı açıklamada, karayolu taşımacılığında Türkiye'nin önemli aşamalar kaydettiğini kaydederek, "330 kilometrelik Niğde- Ankara Otoyolu'nun açılmasıyla Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bir otoyol aksını Türkiye'ye kavuşturmuş olduk. Bu yol da Gaziantep'in daha güvenli ulaşım sağlamasına olanak tanıyacak. Amanos Tüneli projesi Bölge ve Gaziantep için çok önemli bir proje. En büyük hedefimiz önümüzdeki aylarda o tünelle ilgili de temelleri atmak. Çok önemsediğimiz bir proje. İnşallah yaz gelmeden hedefimiz orada temel atabilmek" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, ziyaret ettiği şantiyenin yaptığı yolun uzunluğunun 50 kilometre olduğunu belirterek, çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü, gelecek ay itibarıyla Gaziantep-Nizip arasındaki yolu bölünmüş, güvenli ve konforlu bir yol olarak tamamının bitirileceğini de vurguladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise yolun kent için önemine vurgu yaparak, yolun yaşanan kazalar nedeniyle "ölüm yolu" olarak adlandırıldığını dikkat çekti. Gül, "Bu yolda sayın bakanımızın destekleriyle çok önemli mesafe alındı. Bugün burada somut adımları görmek, hemşehrilerimiz için heyecan verici. İnşallah en kısa sürede bu yol tamamlanacak ve tarihi İpek Yolu rahatlıkla katedilebilecek. Bir hayal daha böylece gerçekleşmiş olacak" diye konuştu.

Bakan Gül ve Karaismailoğlu, işçilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
İhlas Haber Ajansı
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