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Gazlıgöl'de devre mülk sahibi işletmelere operasyon: 31 gözaltı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.
 22 Ocak 2021 19:24
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Gazlıgöl'de devre mülk sahibi işletmelere operasyon: 31 gözaltı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde devre mülk olarak faaliyet gösteren bazı işletmelerin yöneticileri tarafından kurulduğu öne sürülen organize suç örgütünün önceki yıllarda işletmelerinden satış yaptıkları müşterilerini, devre mülklerinin satılacağı ve kiralanacağı, tapu verileceği, lüks devre mülklere geçiş yapılacağı vaatleriyle kandırılarak para topladıkları iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, istihbarı ve teknik takibin ardından 4'ü işletme sahibi, 9'u yönetici, 23'ü satış temsilcisi 36 şüphelinin yakalanması için Afyonkarahisar ve İzmir'deki 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde 31 şüpheli yakalandı, delil niteliği taşıyan belgeler, para ve elektronik eşyalara el konuldu.

Firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Anadolu Ajansı
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