Mutasyon virüs nedeni ile bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyon virüs nedeniyle Brezilya'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
|22 Ocak 2021 19:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.
Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrikadan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
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