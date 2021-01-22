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Mutasyon virüs nedeni ile bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyon virüs nedeniyle Brezilya'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
 22 Ocak 2021 19:51
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Mutasyon virüs nedeni ile bir ülkeye daha uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyonlu Kovid-19'dan kaynaklanan vakaların artması sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar için daha önce geçici durdurma kararı alındığını hatırlatarak "Bu ülkelere bugün itibarıyla artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir." bilgisini paylaştı.
Memurlar.Net
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