Fahrettin Altun'dan, Hamzaçebi'ye Resmi Gazeteyle yanıt
|22 Ocak 2021 20:31
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) İstanbul Merkezinin 1999'da açıldığı iddiası üzerine, söz konusu mutabakat zaptının 2018'de imzalandığını ortaya koyan Resmi Gazete metnini paylaştı.
Hamzaçebi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açılışına video mesajla katıldığı OECD İstanbul Merkezinin bugün değil, 1999'da açıldığını iddia etmişti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bu iddiaya, OECD İstanbul merkezinin kuruluşuna ilişkin Türkiye ile OECD arasındaki mutabakat zaptının 2018'da imzalandığını ortaya koyan Resmi Gazete ile cevap verdi.
Altun, Twitter hesabından, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü çıkan Resmi Gazete metnini paylaştığı mesajında, "Akif Bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar." ifadelerine yer verdi.
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