Melih Gökçek hangi kapsamda aşı olduğunu açıkladı
Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek, Sağlık Bakanlığının yayımladığı talimatname gereğince, hanelerinde 105 yaşındaki kayınvalidesinin bulunduğunu, aynı adreste 85 yaş ve üzeri vatandaşlarla ikamet eden 65 yaş ve üstü kişilere de aşı imkan tanınmış olduğu için aşı olduklarını açıkladı
|22 Ocak 2021 20:35
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Melih Gökçek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşiyle birlikte aşı olduklarını açıkladı.
Bazı internet sitelerinde, Gökçek'lerin torpille aşı oldukları iddia edilmesi üzerine Gökçek yeni bir açıklama yaptı. Melih Gökçek açıklamasında "Bazı arkadaşlar aşıyı nasıl vurdurduğumuzu soruyor. Kalınvalidem 105 yaşında. Biliyorsunuz 85 yaşüstü öncelikli. Aynı adreste 65 yaşın üstünde iseniz öncelikten sizde yararlanıyorsunuz. Benim ve eşimin yaşı 65 üzeri olduğu için bizde yararlandık. İşte sağlık bak. Duyurusu" dedi.
İşte Melik Gökçek'in yayımladığı Sağlık Bakanlığı duyurusu:
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