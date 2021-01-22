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Ameliyatta unutulan parça yüzünden Batuhan gözünü kaybetti!

Gaziantep'te hizmet veren özel hastanede bir skandala imza atıldı. 5 ay önce evinde kahvaltı yaparken baygınlık geçiren 15 yaşındaki Batuhan Ş., bardağın üzerine düştü ve kırılan bardağın parçası çocuğun gözüne kaçtı. Hastaneye kaldırılan Batuhan ameliyata alındı ancak gözündeki 2 santimetrelik cam parçası unutuldu. 40 gün boyunca gözünde cam parçası ile yaşayan çocuk, sağ gözünü kaybetti.
 22 Ocak 2021 20:38
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Batuhan Ş., 5 beş ay önce evinde kahvaltı yaparken baygınlık geçirip, masanın üzerindeki çay bardağının üzerine düştü. Bardak kırıldı, 2 santimetrelik cam parçası, Batuhan Ş.'nin sağ göz yuvasının içine kaçtı. Ailesi, olayın ardından çocuklarını bir özel hastaneye götürdü. Ameliyata alınan Batuhan Ş.'nin gözündeki cam parçası unutuldu. Yaklaşık 40 gün gözünde 2 santimetre uzunluğundaki cam parçası ile yaşayan ve camın sürekli hareket etmesi ile sinir dokuları parçalanan Batuhan Ş., bir gözünü kaybetti.

SAĞ GÖZÜNE PROTEZ TAKILDI

Yaşananların ardından Batuhan Ş., yeniden gittiği hastanede ameliyata alındı. Cam parçası çıkarılan ancak görme yetisini kaybettiği belirlenen Batuhan Ş.'nin sağ gözüne protez takıldı.

Batuhan Ş.'nin ailesi, yaşananların ardından şikayetçi oldu ve destek için kentte bulunan Hasta Hakları Derneği'ne de müracaatta bulundu.

Hasta Hakları Derneği Başkanı Adli Tıp Uzmanı Doç. Dr. Bekir Karaaslan, Batuhan Ş.'nin tedavi sürecinde ihmallerin söz konusu olduğunu söyledi. Dernek olarak gönüllülük usulü ile hizmet verdiklerini anlatan Doç. Dr. Karaaslan, sağlık alanında yaşanılan tüm mağduriyetlerde vatandaşlara destek olacaklarını ifade etti.

'MAĞDURİYETLERİ İÇİN HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATIYORUZ'

Batuhan Ş.'nin yaşadığı mağduriyet için de hukuki süreç başlatılacağını vurgulayan Doç. Dr. Karaaslan, şöyle konuştu:

"Şu anda bariz bir hekim hatasıyla yaşanan mağduriyet üzerine mücadele veriyoruz. Yakın zamanda bir çocuğumuzun gözüne cam parçası giriyor. Çocuk bir sağlık kurumuna götürülüyor. Gerekli tetkikler yapılıyor, tomografisi çekiliyor ve aynı gün ameliyata alınıyor. Ameliyat öncesinde tomografide gözde bir yabancı cisim olduğu da belirtilmesine rağmen ameliyata son veriliyor ve göze pansuman yapıp çıkarılıyor.

Gözün küçülmeye başlamasının ardından bir ay kadar süre sonra hasta çocuk başka bir hekime götürülünce gözün tamamen iptal olduğu söyleniyor. Gözün alınması gerektiği belirtiliyor. Göz yuvasından alınıyor ve göz içinden çıkan cam parçasının büyüklüğü 2 santimetre olarak kayıtlara geçiyor. Şu anda çocuğumuzun bir gözü yok ve bu gözünün yerine de görsel amaçlı protez bir göz takıldı. Bu hususta çocuğumuz ve ailesi için gerekli desteğimizi verdik ve hukuki süreci başlattık."

ANNE: BİZİM BAŞIMIZA GELDİ BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN

Gerçekleştirilen ameliyatta hekimler tarafından göz içinde cam parçası kaldığının kendilerine bildirilmediğini iddia ederek oğlunun bir gözünü kaybetmesine sebep olunduğunu ileri süren anne Zekiye Ş., "Çocuğum masada oturduğu sırada baygınlık geçirdi ve bardağın üzerine düştü. O sırada cam bardak kırıldı ve gözünü parçaladı. 6 Eylül tarihinde hastaneye götürdük ve cam parçası kesmiş sadece denildi. Acil ameliyat yapılması gerektiğini söylediler ve tüm tetkikleri yapıp ameliyata aldılar. Tüm bunlar yapılırken gözün içinde yabancı bir cisim olduğuna yönelik bir şey söylenmedi. Çocuğumu mağdur ettiler. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Bugün bizim başımıza geldi, yarın başkalarının başına gelmesin" şeklinde konuştu.
DHA
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