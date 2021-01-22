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Makas atmak istedi, dükkana girdi
Beylikdüzü'nde makas atmak isteyen gencin kullandığı araç mobilya dükkanına girdi.
|22 Ocak 2021 21:03
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Beylikdüzü'nde makas atmak isteyen gencin kullandığı araç mobilya dükkanına girdi.
Olay, saat 17.30'da Beylikdüzü E-5 yan yolda meydana geldi. 34 ZA 6040 plakalı araç sürücüsü, 2 yolcunun bulunduğu araçla seyir halindeyken makas atmak istedi. Bu sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkıp bir mobilya dükkanına girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken, dükkanda maddi zarar meydana geldi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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