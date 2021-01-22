Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
|22 Ocak 2021 21:15
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı. Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek, bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.
Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.
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