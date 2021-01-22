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Polis memurunun yavru köpek hassasiyeti yürekleri ısıttı

Malatya'da polis memurunun, bir binanın bahçesindeki yavru köpekleri soğuktan korumaya çalışması yürekleri ısıttı.
 22 Ocak 2021 21:27
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Polis memurunun yavru köpek hassasiyeti yürekleri ısıttı

Malatya'da polis memurunun, bir binanın bahçesindeki yavru köpekleri soğuktan korumaya çalışması yürekleri ısıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünce sosyal medyada polis memurunun şefkatle yavru köpeklerin üzerini havluyla kapattığı görüntü yayınlanarak, "Göreve gittiği esnada gelen sesler üzerine kontrol ettiği binanın bahçesinde fark ettiği yavru köpekleri ısıtmaya çalışan meslektaşımızın bu örnek davranışı içimizi ısıttı." paylaşımı yapıldı.

Görüntülere göre, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinde görevli polis memuru işe gitmek üzere evden çıkarken apartmanın kamelya bölümünden gelen seslere yöneldiğinde 3 yavru köpeği görüyor.

Köpeklerin altına karton yerleştiren polis memuru, aldığı mamaları köpeklere veriyor ve soğuktan korumak için üzerlerini havluyla örtüyor.
Anadolu Ajansı
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