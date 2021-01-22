Soylu'ya hakaretten serbest kalmıştı, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
|22 Ocak 2021 21:41
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Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle gözaltına alınan, "kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi.
Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.
Not: (1) Normal hakaret suçlarında Türk Ceza Kanunun 125. maddesine
göre işlem yapılmaktadır. Bu halde verilebilecek cezanın üst sınırı 2 yıl hapis
olduğu için tutuksuz yargılama yapılmaktadır.
(2) Ancak Cumhurbaşkanına hakaret durumunda, 299. maddeye göre işlem yapılmaktadır. Bu halde ise cezanın üst sınırı 4 yıl hapis olduğu için tutuklama kararı alınabilmektedir.
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