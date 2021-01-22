Bakan Kasapoğlu'ndan yarıyıl tatilinde kitap hediyesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum"
|22 Ocak 2021 21:57
|+Aa- Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarıyıl tatilinde kitap hediye edecek.
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda takipçilerini yarıyıl tatiline özel her hafta bir kitapla buluşturacaklarını bildirdi.
Kasapoğlu, paylaşımımda "Bu hafta için seçtiğimiz 10 kitaptan birini 5.000 arkadaşıma hediye etmek istiyorum. Bakanlığımızın yayınlarından oluşan tam 5.000 kitap hediyesi için #TatildeOkuyoruz etiketine yazacaklarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polis memurunun yavru köpek hassasiyeti yürekleri ısıttı
22 Ocak 2021 21:27
|Sağlık Bakanlığı'ndan su için 10 öneri
22 Ocak 2021 20:18
|Vaka sayısı 6 binin altına indi
22 Ocak 2021 19:08
|155'i arayıp tablet isteyen iki kardeşe, polisten hediye tablet
22 Ocak 2021 18:06
|İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Covid19'dan vefat etti
22 Ocak 2021 17:49
|Somalı madencilerden 'kıdem tazminatı' teşekkürü
22 Ocak 2021 17:02
|Salgın ile mücadele eden Başhekim Yardımcısı, beyin kanaması geçirdi
22 Ocak 2021 16:51
|Pitbull saldırısına uğrayan minik Bahar hastaneden taburcu oldu
22 Ocak 2021 16:15
|Erdoğan, Yavuz Bahadıroğlu'nun cenaze namazına katıldı
22 Ocak 2021 15:40
|Taş değirmen ununda büyük tehlike! Alzheimer'ı tetikliyor
22 Ocak 2021 12:51