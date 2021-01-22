ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı yemin ederek göreve başladı
|22 Ocak 2021 22:07
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanı adayı Lloyd Austin, Senato'dan onay aldıktan sonra Savunma Bakanlığında (Pentagon) yemin ederek görevine başladı.
Senato'da 2'ye karşı 93 oyla Savunma Bakanlığı onaylanan Austin, Pentagon'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ve Savunma Bakan Vekili David Norquist tarafından karşılandı. Pentagon'da yemin eden Austin, gün içinde bakanlıkta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin brifing alacak.
Kuvvet Komutanları ve Genel Sekreterleri ile yapacağı görüşmeden sonra Austin ilk telefon görüşmesini ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yapacak. Austin'e, ardından Çin konusunda ve Orta Doğu'da devam eden operasyonlar hakkında brifing verilecek.
Austin, James Mattis'ten sonra askerlik mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti ile ABD Savunma Bakanı olabilen ikinci general oldu. Ayrıca Austin, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe geçti.
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral Austin'e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti. ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor. Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senato'dan muafiyet alması gerekiyor.
Austin, 2016 yılında orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı görevindeyken emekliye ayrılmıştı.
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