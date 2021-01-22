Türkiye neden buğday ithal ediyor? İşte cevabı
|22 Ocak 2021 22:14
|+Aa- Yazdır
Tarım yazarı Selim Yücel sosyal medya hesabından, Türkiye'nin neden buğday ithal ettiğini açıkladı.
Yücel'in paylaşımları şu şekilde:
- Türkiye buğday iç tüketimi yaklaşık 18 milyon tondur. Üretimi ise 2019 yılında 19, 2020 yılında 20.5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
- Türkiye dünya un ihracatında yaklaşık 3 milyon tonla 1. sırada, makarna ihracatında ise 1.2 milyon tonla 2. sırada yer alır. Bunun yanında 262 bin ton bulgur, 80 bin ton irmik ve 467 bin ton büskivi ihraç eder. Tüm bu ihracatın karşılığı 7,4 milyon ton buğdaya karşılık gelir.
- Türkiye son 18 yılda 59 milyon ton buğday ithalatına karşılık 73 milyon ton karşılığı mamül madde (un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur vs.) satmıştır. Dış ticaret fazlası net 12 milyar $'dır.
- İthalatla ilgili konuşulmayan bir başka husus buğdayın kalitesiyle ilgilidir. Devlet Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelerden aldığı yüksek proteinli buğdayı içerideki düşük kalite buğdayla karıştırarak (paçal yapmak) buğdayın un olma kabiliyetini yükseltir.
Türkiye neden buğday ithal ediyor?Selim Yücel (@lisan_ihafi) January 22, 2021
Türkiye buğday iç tüketimi yaklaşık 18 milyon tondur. Üretimi ise 2019 yılında 19, 2020 yılında 20.5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/mKGBUr1O6i
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ayçiçeği yağı fiyatlarında yeni sezonda düşüş bekleniyor
22 Ocak 2021 13:46
|2019 yılına ilişkin gelir vergisinin yarısından fazlası İstanbul'dan elde edildi
22 Ocak 2021 11:15
|Raylı ulaştırma projelerine bu yıl 5 milyar liralık bütçe ayrıldı
22 Ocak 2021 11:13
|Vakıfbank'tan 40 milyar TL'lik yeni kredi paketi
22 Ocak 2021 10:04
|SPK'dan 15 kişi hakkında suç duyurusu
22 Ocak 2021 09:56
|Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 14 şüpheli yakalandı
22 Ocak 2021 09:25
|Yatırımcının derdi faiz
22 Ocak 2021 06:15
|MÜSİAD'dan faiz açıklaması: Yıkıcı etki bırakır
21 Ocak 2021 21:52
|Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
21 Ocak 2021 20:16
|Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde 8 kadın mükellef yer aldı
21 Ocak 2021 11:08