Türkiye neden buğday ithal ediyor? İşte cevabı

Tarım yazarı Selim Yücel sosyal medya hesabından, Türkiye'nin neden buğday ithal ettiğini açıkladı.

Yücel'in paylaşımları şu şekilde:

- Türkiye buğday iç tüketimi yaklaşık 18 milyon tondur. Üretimi ise 2019 yılında 19, 2020 yılında 20.5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

- Türkiye dünya un ihracatında yaklaşık 3 milyon tonla 1. sırada, makarna ihracatında ise 1.2 milyon tonla 2. sırada yer alır. Bunun yanında 262 bin ton bulgur, 80 bin ton irmik ve 467 bin ton büskivi ihraç eder. Tüm bu ihracatın karşılığı 7,4 milyon ton buğdaya karşılık gelir.

- Türkiye son 18 yılda 59 milyon ton buğday ithalatına karşılık 73 milyon ton karşılığı mamül madde (un, makarna, bisküvi, irmik, bulgur vs.) satmıştır. Dış ticaret fazlası net 12 milyar $'dır.

- İthalatla ilgili konuşulmayan bir başka husus buğdayın kalitesiyle ilgilidir. Devlet Rusya, Kazakistan, Ukrayna gibi ülkelerden aldığı yüksek proteinli buğdayı içerideki düşük kalite buğdayla karıştırarak (paçal yapmak) buğdayın un olma kabiliyetini yükseltir.