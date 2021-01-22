35 liralık oksijen ölçüm aleti can kurtarabilir mi?
Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili gizemlerden biri, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.
|22 Ocak 2021 22:32
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Sağlık görevlileri, kandaki oksijen seviyesinin hastalar fark etmeden nasıl tehlikeli seviyeye düşebildiğini çözebilmiş değil. Bu duruma "sessiz oksijen yetmezliği" deniliyor.
Bu durumdaki vakalar, hastaneye kaldırıldıklarında, düşündüklerinden çok daha hasta durumda olabiliyorlar ve etkili müdahale için geç kalınmış olabiliyor.
Ancak nabız oksimetresi adı verilen ve İngiltere'de satış fiyatı yaklaşık 20 sterlin (Türkiye'de ise 35 ila 150 TL arasında değişiyor) olan bir oksijen ölçüm aleti, hayat kurtaran bir çözüm olabilir.
İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yüksek risk grubundaki Covid hastaları için bu teknolojiden faydalanmaya başladı.
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