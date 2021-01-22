Bakan Selçuk: 6. fazda 86 bin tablet dağıtımı tamamlandı
|22 Ocak 2021 22:54
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihazın daha öğrencilere ulaştırıldığını açıkladı.
Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500.000 hedefimize çok yakınız." ifadelerini kullandı.
Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubattan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 22, 2021
Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı.
500.000 hedefimize çok yakınız. pic.twitter.com/mYryXCDAJo
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