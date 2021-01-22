TSK'nın mahrem abisi Kocaeli'de tutuklandı
|22 Ocak 2021 23:28
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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Adliyede TSK'nın mahrem abisi olan şahıs tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasında bulunduğu belirlenen 11 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara ve Nevşehir illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 eski askeri okul öğrencisi ve 1 askeri mahrem ağabeyin de bulunduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliden 3'ü etkin pişmanlıktan yararlanırken 7'si, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Adliyede sorguları tamamlanan şahıslardan mahrem imam olan şahıs tutuklanırken, etkin pişmanlıktan yararlananların da aralarında olduğu 10 eski askeri okul öğrencisi adli kontrol tedbiri ile suretiyle serbest bırakıldı.
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