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DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta düşük ve orta gelirli 92 ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını dağıtmaya başlayabileceklerini bildirdi.
 22 Ocak 2021 23:34
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DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubatta düşük ve orta gelirli 92 ülkeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını dağıtmaya başlayabileceklerini bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferansla basın toplantısı düzenledi.

"Aşılar, hepimize salgını sona erdirme ve küresel ekonomiyi iyileştirme umudunu veriyor." diyen Ghebreyesus, dünyadaki aşı çalışmalarının tüm ülkelerde eşgüdümlü yapılması gerektiği mesajını verdi.

Ghebreyesus, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul ülkelerine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefleyen COVAX girişiminin önemine işaret etti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile COVAX'ın 40 milyon doz aşı için anlaşmaya vardığını aktaran Ghebreyesus, 2021'in ilk çeyreğinde COVAX'ın 150 milyon doz Kovid-19 aşısını tedarik edeceğini kaydetti.

Ghebreyesus, her iki anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, COVAX kapsamında şubatta fakir ülkelere aşı sevkiyatı yapmaya başlanabileceğini ifade etti.

DSÖ Genel Direktörü, COVAX'ın yıl sonuna kadar dünya genelinde 2 milyar doz Kovid-19 aşısı dağıtma hedefinde emin adımlarla ilerlediğinin altını çizdi.

- "Aşılara erişim için dev bir adım"

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) Üst Yöneticisi Dr. Seth Berkley, "Bu anlaşmalar sadece COVAX açısından önemli değil, aşılara eşit erişim için ileri doğru atılmış dev bir adım ve bu salgını yenmek için küresel mücadelenin önemli bir parçası. Her yer güvende olursa ancak o zaman güvende olacağız." ifadesini kullandı.

DSÖ, GAVI ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

Örgüt, şimdiye kadar COVAX programı kapsamında "düşük ve orta gelirli" 92 ülkeden hiçbirine aşı gönderilmediğini bildirmişti.

GAVI'ye göre, "zengin ülkelerin aşı stokçuluğuna başlaması" gerek DSÖ'yü gerek COVAX'tan aşı bekleyen 92 ülkeyi zor durumda bırakmıştı.
Anadolu Ajansı
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