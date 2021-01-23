23 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları.
|23 Ocak 2021 00:02
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EKONOMİ
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Silvan Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlanması, Başlar ve Ergani barajları ile Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılacak.
(Diyarbakır/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek ve il koordinasyon toplantısına iştirak edecek. Karaismailoğlu, Altınşehir (Adıyaman Üniversitesi) Kavşağı açılış törenine katılacak ve Adıyaman Karayolları Şube Şefliğini ziyaret edecek.
(Adıyaman/10.00/11.00/12.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- ABD'de başkanlık görevini Joe Biden'ın almasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Washington)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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