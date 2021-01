Dijital çağa giriş yapmamız ile birlikte son yıllarda e-ticaret sitelerinden alışveriş yapmak bir tutku haline geldi. Özellikle indirimli ürün almak isteyenlerin sayısı bir hayli fazla. Bu indirimleri yakalayabilmek için ise tek tek siteleri takip etmek ise oldukça zor. Bu durumun önüne geçmek ve fırsat eşitliği oluşturmak için hiçbir indirimi kaçırmayacağınız etiketinyarisi.com hakkında ki detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Etiketinyarisi.com ile her gün sezon indirimi

Adından da anlaşılacağı gibi hem etiketin yarısı hem de her gün indirim fırsatı sunan bu yeni nesil e-ticaret sitesi ile indirimleri kaçırmanız mümkün değil. İndirim için belli bir fiyat sınırı koymayan etiketinyarisi.com ile istediğiniz her ürünü cazip fiyatlar ile günün her saati satın alabilirsiniz. Hangi ürünlerde "%50 indirim" var diyorsanız, işte detaylar.

Hangi ürünlerde geçerli?

Ayakkabı, çanta, aksesuar, elbise, kozmetik ürünleri, anne ve bebek ürünleri, hamile ürünleri, çocuk ürünleri, kişisel bakım ürünleri, elektronik ürünler vb. tüm kategorilerde en az %50 ve üzerinde indirimli ürünleri satın alabilirsiniz. Seyahat etmeyi sevenler için ise tatil turlarında %50 indirim fırsatları etiketinyarisi.com tarafından sizlere sunuluyor.

Detaylar.

7'den 70'e herkesin rahatlıkla kullanabileceği özel tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken etiketinyarisi.com, koşulsuz şartsız tüm ziyaretçilerine fırsat eşitliği sunuyor. Türkiye' de ilk kez her gün %50 indirimi kullanıcılarına sunan etiketinyarisi.com' dan kim alışveriş yapmak istemez ki ? Aradığınız ürünün fiyatı her yerde aynı fakat etiketin yarısında %50 indirimli olsa, tercihiniz ne olurdu? Aradığınız ürünü sepete eklediniz ama sizden önce başkası satın aldı ve "stok bitti" yazısını gördünüz, sizce de pek sinir bozucu bir durum değil mi? Stok derdi olmadan dilediğiniz ürünü en az %50 indirimli almak etiketin yarısı ile çok kolay. Siteyi giriş yapın ve dilediğiniz ürünü %50'den başlayan fiyat avantajı ile satın alın. Satıcının belirtmiş olduğu teslimat gününde ürününüz ayağınıza gelsin. Etiketin yarısı ile fırsatlar hiçbir zaman kaçırılmıyor. Sizde her gün sezon indirimi fırsatlarından yararlanmak için etiketinyarisi.com' a giriş yapıp dilediğiniz ürünü satın alabilirsiniz.