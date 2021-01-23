HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
|23 Ocak 2021 00:23
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Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.
Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi. İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.
SON.TV, meslekten ihraç edilen 9 hakim-savcının isimlerine ulaştı.
İŞTE O İSİMLER
Mardin Hakimi Nurhayat Erden
Yargıtay Tetkik Hakimi Meryem Yıldız Ay
İvrindi Hakimi Sare Nur Çavuşoğlu
Yargıtay Tetkik Hakimi Fazıl Ahmet Erdinç
Kocaali Cumhuriyet Savcısı Fatih Özdemir
Danıştay Tetkik Hakimi Ceren Er
İstanbul Anadolu Hakimi Hülya Karcı
Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Seyyid Sağlam
Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Halit Bilginç
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