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HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!

Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu, FETÖ bağlantıları tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığınca soruşturmaları yürütülen 9 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verdi. SON.TV, ihraç edilen 9 hakim-savcının isimlerine ulaştı.
 23 Ocak 2021 00:23
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HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen hakim ve savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 9 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından heyet, 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmalarına karar verdi. İhraç edilen yargı mensuplarının haklarında ByLock yazışmaları, ankesörlü hat incelemeleri ve FETÖ soruşturmalarında elde edilen ifadeler ile HSK'ya ulaşan ihbarlar bulunduğu öğrenildi.

SON.TV, meslekten ihraç edilen 9 hakim-savcının isimlerine ulaştı.

İŞTE O İSİMLER

Mardin Hakimi Nurhayat Erden

Yargıtay Tetkik Hakimi Meryem Yıldız Ay

İvrindi Hakimi Sare Nur Çavuşoğlu

Yargıtay Tetkik Hakimi Fazıl Ahmet Erdinç

Kocaali Cumhuriyet Savcısı Fatih Özdemir

Danıştay Tetkik Hakimi Ceren Er

İstanbul Anadolu Hakimi Hülya Karcı

Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Seyyid Sağlam

Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Halit Bilginç
Memurlar.Net
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