S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti
S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+", görünümünü ise "durağan" olarak teyit etti.
|23 Ocak 2021 00:28
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