Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
Gümüşhane İl Özel İdaresi sosyal medyadaki iddialar nedeniyle personel alımını iptal ettiğini duyurdu.
|23 Ocak 2021 00:28
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