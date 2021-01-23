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23 Ocak 2021' tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Ocak 2021' tarihli atama kararı yayımlandı.
 23 Ocak 2021 02:32
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23 Ocak 2021' tarihli atama kararnamesi yayımlandı

23 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31373

ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup MOĞUL atanmıştır.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ali ÖZTÜRKMEN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz ÇİFTCİ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Yunus ALKAÇ atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Açık bulunan İş Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan iş Müfettişleri atanmıştır.

22 Ocak 2021

22/1/2021 TARİHLİ VE 2021/59 SAYILI KARARIN EKİ LİSTE

SIRA NO AD SOYAD
1. ABBAS DENİZ
2. BARIŞ YILMAZ
3. BAŞAT İLTER
4. CEM BALOĞLU
5. DENİZ GÜRLER

6.

 EKİM DENİZ AYHAN ODABAŞIOĞLU

7.

 ERDEM TOSUN

8.

 GAMZE EYİ

9.

 GÜLAY DEMİREL

10.

 HÜSEYİN FETİ TEKKANAT

11.

 İBRAHİM GÖKHAN KORKUTAN

12.

 İLHAMI KABAKTEPE

13.

 İSMAİL BARIŞ AKTAŞ

14.

 MEHMET SAYGINER

15.

 MEHMET YILDIRIM

16.

 MUHARREM ARIKEL

17.

 MUSTAFA FATİH KEPEZ

18.

 HAKAN ARSLAN

19.

 SELÇUK KARAOĞLU

20.

 SİNAN YAVUZ

21.

 SÜLEYMAN KARADUMAN

22.

 UMUD UYAROĞLU

23.

 YASEMİN KORKUTAN

24.

 YASİN SEZER

25.

 YURDER ŞENOL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Hüseyin ATAMAN atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Mehmet Nuri GÖRÜCÜ atanmıştır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Düzce 11 Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ercan ÖZTÜRK atanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı

Açık bulunan Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sabri Tunç ANGILI atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü;

- 6. Bölge Müdürü Süleyman USTAMEHMETOĞLU,

görevden alınmış,

- 4. Bölge Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Nüsret KOMAN,

- 1. Bölge Müdürlüğüne Alaittin AYDIN,

- 5. Bölge Müdürlüğüne Yüksel YAVUZ,

- 6. Bölge Müdürlüğüne, 7. Bölge Müdürü Mehmet AYDIN,

- 7. Bölge Müdürlüğüne Ramazan AYYILDIZ,

- 22. Bölge Müdürlüğüne Oğuzhan AYRANCI,

atanmıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ayhan KANDEMİR atanmıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serhat KOKSAL atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan;

- Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Bilal ELKATMIŞ,

- Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ömer KALKAN,

- Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Ali İhsan KABAKÇI,

- Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Reşat ASRAK,

- Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Hakan YÜKSEL,

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fikret KELEŞ atanmıştır.

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Erdoğan TUNÇ atanmıştır.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığına

, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bünyamin BOZGEYİK atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

açık bulunan Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bülent Çınar ÇAVUŞ atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Emin ENGİN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Karar: 2021/73 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Milli Eğitim Bakanlığı Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin YILMAZ görevden alınmış ve bu suretle boşalan Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nazan ŞENER atanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı

nda açık bulunan Lojistik Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veysel UYAR atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan YILDIRIM, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Yunus BAYRAM atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Tekirdağ 11 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Oktay ÖCAL atanmıştır.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde

açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Cemal ÇALIK atanmıştır.

Karar: 2021/79 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Meteoroloji Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürü Abdullah CEYLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan XI. Bölge Müdürlüğüne Zerrin DEMİRÖRS atanmıştır.

Karar: 2021/80 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğü XIV. Bölge Müdürü Mehmet ELKATMIŞ görevden alınmış ve bu suretle boşalan XIV. Bölge Müdürlüğüne Atakan ÇELEBİ atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında

açık bulunan Ticaret Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren Ticaret Müfettiş Yardımcıları Haşan CEYHAN, Emre ÇELİK, Buğrahan MANAV ve Taha Yasin YILMAZ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

22 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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