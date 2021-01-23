HSK, Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar Yayımlandı
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunca Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar.
|23 Ocak 2021 02:50
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23 Ocak 2021 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 31373
DANIŞTAY ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
GENEL KURUL KARARI
Karar Tarihi : 22/01/2021
Karar No : 336
1- Konya Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37853) Mustafa Nafiz ACAR,
2- Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkam (37800) Yüksel NAVDAR,
3- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı (38423) Fatih ZENCİRCİ'nin,
Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 155 inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 8 ve 9 uncu maddeleri gereğince, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü I. Hukuk Müşaviri Hümeyra ERGİN ERCAN seçilmiştir.
Danıştay Üyeliğine seçilmelerine karar verilmiştir.
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