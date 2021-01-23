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AYM, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar Yayımlandı

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar.
 23 Ocak 2021 02:54
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AYM, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar Yayımlandı

23 Ocak 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31373

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2021/54

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN seçilmiştir.

22 Ocak 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI
Memurlar.Net
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