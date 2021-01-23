AYM, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar Yayımlandı
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar.
|23 Ocak 2021 02:54
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23 Ocak 2021 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31373
ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/54
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ve 147 nci maddeleri ile 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6, 7 ve 10 uncu maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN seçilmiştir.
22 Ocak 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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