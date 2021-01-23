GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek
|23 Ocak 2021 04:31
|+Aa- Yazdır
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Karar'a göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşların yıl sonuna kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağkur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar Devlet Hastaneleri ve Devlet Üniversitesi hastanelerinde sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'İletişim azaldıkça, Alzheimer süreci hızlanıyor'
18 Ocak 2021 21:37
|Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü ile görüşecek
06 Ocak 2021 20:12
|Tüberküloz ölüm hızı 100 binde 1'in altında
03 Ocak 2021 19:05
|DSÖ: Test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz
30 Aralık 2020 21:21
|SMA gen tedavisi, semptomları başlamamış bebeklerde etkili
13 Aralık 2020 15:26
|Apartman sakinlerinden 'hayat kurtaran' bağış
07 Aralık 2020 11:38
|Koronavirüs öksürüğü nasıl ayırt edilir? İşte cevabı
03 Aralık 2020 17:50
|45 dakikada sigaradan kurtulmak mümkün
29 Kasım 2020 22:08
|Prof. Dr. İnan: HIV artık ölümcül değil kronik bir hastalık
28 Kasım 2020 16:29
|Aşı uygulamasına katılan gönüllüler her aşamada sıkı takipte
28 Kasım 2020 15:14