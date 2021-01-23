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Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 23 Ocak 2021 06:30
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Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir'in batısı, gece saatlerinden sonra İstanbul'un batısı ile Antalya'nın batı kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı (Lodos), Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç ve doğu kesimlerde, yer yer kuvvetli olmak üzere, buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
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