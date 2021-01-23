1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki "ihale casusluğu" soruşturmasına konu olan milyonlarca avronun kaynağı merak konusu oldu. Adli kontrolle serbest kalan Emre Alp Durmaz ifadesinde, evinde çıkan 5 milyon avroyu (45 milyonTL) "Babamın kasasında yer yoktu, bana teslim etti" diye savundu. Durmaz'ın babası Mehmet Durmaz, İsrail İHA'sı Heron'u Türkiye'ye satan kişi olarak biliniyor.
 23 Ocak 2021 06:15
+Aa- Yazdır
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış

Savunma Sanayi Başkanlığındaki (SSB) milli projelerle ilgili ihale bilgilerinin yabancı firmalara sızdırılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan müşavirlik firması sahibi Emre Alp Durmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. İsrail yapımı insansız hava aracı Heron'u Türkiye'ye satan ve M60 tanklarının modernizasyonunda Türkiye'yi zarara uğrattığı belirtilen Mehmet Durmaz'ın oğlu olan Emre Alp Durmaz'ın evinde çıkan paraları böyle savunurken söyledikleri pes dedirtti.

5 TL DAHİ VERMEDİM

"Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yöneltilen şüpheli Durmaz, eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile iş ilişkisi olmadığını ve kendisine 5 TL dahi vermediğini ileri sürdü. Durmaz, bir çalışanı vasıtasıyla Özbilgin'e verilmesini istediği ve telefon görüşmesi kayıtlarına geçen zarf ile ilgili olarak ise "Ben konuşmada geçen zarfı ve meblağı hatırlamıyorum. Özbilgin'e herhangi bir işten dolayı para vermedim" iddiasında bulundu.

MİKTAR KÜÇÜK OLUNCA HATIRLAMAMIŞ

Durmaz, hakimlikteki sorgusunda ise kendisiyle çelişti. Durmaz, hatırlamadığını söylediği zarfla ilgili olarak hakimlik sorgusunda, "Özbilgin benden bin 500 TL talep etmişti. Ben de bir zarf içerisinde gönderdim, daha sonra kendisinden geri almıştım. Çok küçük bir meblağ olduğu için savcılıkta hatırlamadığımı söylemiştim" dedi.

KASADA YER KALMAMIŞ!

Durmaz, eski proje müdürü Özbilgin'in evinde ele geçirilen yaklaşık 1.5 milyon avronun babasına ait olduğunu savundu. Bu parayı Özbilgin'in aracında unuttuğunu öne süren Durmaz'ın, kendi evinde ele geçirilen yaklaşık 5 milyon avro ile ilgili yaptığı savunma ise dikkat çekti. Durmaz, "Belirtilen paraların tamamı babam Mehmet Durmaz'a aittir. Babamın kendi odasındaki kasada yer olmadığı ve ofisimizde akşam bir şahıs kalmadığı için babam parayı geçtiğimiz aylar içerisinde parti parti bana teslim etti" dedi.

EVDE O KADAR PARA ÇOK DEĞİL

Şüphelinin avukatı da savcılık ve hakimlikteki savunmasında, Durmaz ve Özbilgin'in evinde çıkan milyon avrolara ilişkin "40 yıldır iş hayatında başarılı işler yapmış olan müvekkilin babasının ölçeğine göre çok fazla denebilecek miktarda değildir. Müvekkilinin babasının 120 parça gayrimenkulü vardır. Annesinin babadan kalan serveti de en az o kadardır. Yaptığı iş hacmi nedeniyle evinde bu miktarda para bulundurması mümkündür. Bodrumda devam eden değeri 50 milyon avroya kadar çıkan inşaatları vardır. Her an için evinde nakit para ihtiyacı olan insanlardır. Müvekkilin babasının evinde ele geçen 5 milyon avro her zaman elinin altında bulundurduğu paralardır" ifadelerini kullandı.

Osman Özgan
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Artvin'de yolsuzluk operasyonu, 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı
22 Ocak 2021 13:42		 Tapu Müdürü dahil 40 kişi rüşvetten gözaltına alındı
22 Ocak 2021 11:58
Kasadaki çay paketinden servet çıktı... Hepsini rüşvetten kazanmış
19 Ocak 2021 11:27		 Rüşvet operasyonu detayları: 250 milyon TL haksız kazanç sağlanmış
25 Aralık 2020 10:10
Belediye eski başkanı dahil 5 zanlı rüşvetten tutuklandı
24 Aralık 2020 05:08		 Samsun Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı tutuklandı
23 Aralık 2020 13:06
Rüşvet operasyonu: Görevden alınan başkan dahil çok sayıda gözaltı
19 Aralık 2020 08:13		 Kocaeli'de kamuyu zarara uğratan 40 şüpheliden 23'ü tutuklandı
28 Kasım 2020 14:14
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
24 Kasım 2020 11:45		 Kamuyu zarar uğratan 70 şüpheliye 13 ilde operasyon
24 Kasım 2020 09:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:38 - 'Deprem' projelerine TÜBİTAK'tan destek07:20 - Aşıda adaletsizlik dünyayı karıştırdı07:15 - İnfaz edilen DEAŞ'lıyı karısı taşımış06:45 - Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı06:15 - Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
04:31 - GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek03:01 - Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği03:00 - Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik02:58 - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik02:54 - AYM, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar Yayımlandı02:50 - HSK, Danıştay Üyeliğine Seçilenler Hakkında Karar Yayımlandı
02:32 - 23 Ocak 2021' tarihli atama kararnamesi yayımlandı01:55 - FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı00:28 - S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti00:28 - Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi00:23 - HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
00:15 - 'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
23 Ocak 2021' tarihli atama kararnamesi yayımlandı
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
AYM, Yargıtay Üyesi İrfan FİDAN'ın Seçilmesi Hakkında Karar Yayımlandı
S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' olarak teyit etti
23 Ocak 2021'den önemli gündem başlıkları
FETÖ operasyonunda KKTC'de gözaltına alınan 6 şüpheli askerden 4'ü tutuklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zıbarmak 2
metabolizma 1
özgüvenin altının boş olması 3
dedenin isminin bebeğe konması 6
öğrenciler neden ders çalışmaz 2
format at düzelir 1
canavar sorunları 1
idal'in özünde iyi biri olması 1
Estetik operasyon 1
geldi yine tipini sevdiğim 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam