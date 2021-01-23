1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Müslüman ülkelerle ortak hareket edilecek

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı, AB ülkelerinde aşırı sağın yükselmesiyle beraber Türklerin ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi maruz kaldığı sıkıntılarla ilgili önümüzdeki dönemde atılması gereken adımlar konusunda bir rapor hazırladı.
 23 Ocak 2021 07:50
+Aa- Yazdır
Müslüman ülkelerle ortak hareket edilecek

Raporda, AB ülkelerinde en fazla vatandaşı bulunan Tunus, Cezayir ve Fas gibi Müslüman ülkelerle birlikte ortak politikalar belirlenerek, hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

AB ülkelerinde Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunların ayrıntılı bir şekilde ele alındığı raporda, ABD, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İsviçre gibi ülkelerde son dönemlerde yaşanan olaylar anlatıldı. Raporda, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Göç İdaresi ile TİKA gibi kurumların yeni adımlar atması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Avrupa'da çifte vatandaşlık hakkına sahip olan kişilere yönelik oluşan peşin fikrin kırılması için önümüzdeki dönemde hükümetler düzeyinde temasların artırılması gerektiği kaydedildi. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Önümüzdeki süreçte görüşmeleri daha da sıkılaştırıp bu önyargıları kıracağız. Çok yakında yurt dışı temaslarımız başlayacak. Bugüne kadar yaptığımız bu görüşmeler sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atabildik" dedi.

Önümüzdeki dönemde diğer Müslüman ülkelerle beraber iş birliği yaparak, ortak çözüm aranması gerektiğini aktaran Ala, şunları kaydetti: Sadece Türkler için çözüm üretmemiz yetmiyor. Cezayirlilerin olumsuz bir hareketi Türkleri de etkiliyor. O ülkelerle birlikte, ev sahibi ülkeyi de dikkate almalıyız.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Rusya, Haseke'yi YPG'ye vermek istiyor
23 Ocak 2021 08:45		 ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı yemin ederek göreve başladı
22 Ocak 2021 22:07
Johnson: Mutasyon virüs daha ölümcül olabilir
22 Ocak 2021 20:44		 Aşı adaletsizliği! 142 ülkede aşılama başlamadı
22 Ocak 2021 16:22
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, HIV'e karşı aylık kullanılacak kombine ilacı onayladı
22 Ocak 2021 12:58		 Hollanda Kralı, Cevdet Yılmaz'ı affetti
22 Ocak 2021 11:20
Alman aşısı Maraş dondurması buzuyla taşınıyor
22 Ocak 2021 09:26		 Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti
22 Ocak 2021 08:20
Google, Fransa ile telif konusunda anlaştı
21 Ocak 2021 23:41		 AP'den işverene mesai dışında 'çalışanı rahatsız etme' mesajı
21 Ocak 2021 22:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:06 - Adalet Bakanlığı'nda 3 üst düzey atama yapıldı09:00 - Kenan Evren tabloları elde kaldı08:52 - WhatsApp grubundan fiyat belirleyerek hakız rekabet oluşturuyorlar08:45 - Rusya, Haseke'yi YPG'ye vermek istiyor08:30 - Aşıda adaletsizlik dünyayı karıştırdı08:05 - Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
07:50 - Müslüman ülkelerle ortak hareket edilecek07:38 - 'Deprem' projelerine TÜBİTAK'tan destek07:20 - Aşıda adaletsizlik dünyayı karıştırdı07:15 - İnfaz edilen DEAŞ'lıyı karısı taşımış06:45 - Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor06:30 - Meteorolojiden kuvvetli buzlanma ve don uyarısı - Haritalı
06:15 - Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış04:31 - GSS ve Bağkur prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek03:01 - Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği03:00 - Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik02:58 - Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik
02:54 - Cumhurbaşkanı, Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye seçti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Akademisyenler için doçentlikte dil barajının yükseltilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
HSK'nın ihraç ettiği 9 hakim-savcının ismi belli oldu!
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
'Ak Partili Nevşehir Belediye Başkanı istifa etti' iddiası
VHKİ kadrosu diplomayla ihraz edilen bir unvan değildir
Yağda fırsatçılık: Kur düştü fiyatlar düşmüyor
Gümüşhane'deki şaibeli personel alımı iptal edildi
Cumhurbaşkanı, Yargıtay kontenjanından AYM'ye üye seçti
Savunması pes dedirtti: 45 milyon lira kasadan taşan paraymış
Yüksek puan için ölüme gidiyorlar
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Aldatan kadın asla yakalanmaz 4
flüt çalmak 1
Cuma geceniz nasıl geçiyor 6
çay demlemek için ağaç kesmek 2
med-czr nickli yazarın şakalarının düşündürmekten çok güldürmesi 2
yönetilmeye alışmış millet 1
süleyman soylu 6
polis memurunun şefkatle yavru köpeklerin üzerini örtmesi 1
tofu 1
okyanus temizleme cihazı 1
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel Geçici 3 İşçi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Yalova Yerel Yönetimleri 1 İşçi Alacak
Yalova Tavşanlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik 10 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Konya Çeltik Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir İzdeniz 2 İşçi Alacak
İstanbul İston 12 İşçi Alacak
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Crossref teknik destek yüklenicisi arıyor
Osmaniye Atabey Okullarına çeşitli branşlarda öğretmen alınacak
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam