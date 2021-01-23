Müslüman ülkelerle ortak hareket edilecek
|23 Ocak 2021 07:50
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Raporda, AB ülkelerinde en fazla vatandaşı bulunan Tunus, Cezayir ve Fas gibi Müslüman ülkelerle birlikte ortak politikalar belirlenerek, hareket edilmesi gerektiği belirtildi.
AB ülkelerinde Türk vatandaşlarının yaşadığı sorunların ayrıntılı bir şekilde ele alındığı raporda, ABD, Almanya, Fransa, Yunanistan ve İsviçre gibi ülkelerde son dönemlerde yaşanan olaylar anlatıldı. Raporda, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Göç İdaresi ile TİKA gibi kurumların yeni adımlar atması gerektiği ifade edildi. Ayrıca Avrupa'da çifte vatandaşlık hakkına sahip olan kişilere yönelik oluşan peşin fikrin kırılması için önümüzdeki dönemde hükümetler düzeyinde temasların artırılması gerektiği kaydedildi. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, "Önümüzdeki süreçte görüşmeleri daha da sıkılaştırıp bu önyargıları kıracağız. Çok yakında yurt dışı temaslarımız başlayacak. Bugüne kadar yaptığımız bu görüşmeler sayesinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atabildik" dedi.
Önümüzdeki dönemde diğer Müslüman ülkelerle beraber iş birliği yaparak, ortak çözüm aranması gerektiğini aktaran Ala, şunları kaydetti: Sadece Türkler için çözüm üretmemiz yetmiyor. Cezayirlilerin olumsuz bir hareketi Türkleri de etkiliyor. O ülkelerle birlikte, ev sahibi ülkeyi de dikkate almalıyız.
Ebru Karatosun
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