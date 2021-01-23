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'Deprem' projelerine TÜBİTAK'tan destek

TÜBİTAK deprem konusunda; jeoloji ve jeofizik alanları dışında şehir ve bölge planlama, inşaat, mimarlık, mühendislik, kamu yönetimi gibi birçok alanı kapsayacak araştırmaları destekleyecek
 23 Ocak 2021 07:38
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'Deprem' projelerine TÜBİTAK'tan destek

Birçok kurum depremlere karşı adımlar atarken TÜBİTAK da yeni bir çalışmayla devreye giriyor. Deprem risk ve etkilerinin deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrasını kapsayacak araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu tespit eden TÜBİTAK, jeoloji ve jeofizik alanları dışında şehir ve bölge planlama, inşaat, mimarlık, mühendislik, kamu yönetimi gibi birçok alanı kapsayacak araştırmalara destek verecek. Açılacak çağrı ile Türkiye'de kentleşme stratejileri, yerleşim kararları, inşaat modelleri, mimari planlamalarda bilim ve teknoloji tabanlı yöntemlerden azami şekilde faydalanılması hedefleniyor. Ayrıca depremin risk ve etkilerinin anlaşılmasına çok disiplinli araştırmalar ile katkı sağlanması planlanıyor.

BAŞVURULAR ŞUBATTA

Deprem araştırmalarına yönelik özel çağrıya başvurular 15 Şubat'ta başlayarak 26 Mart'ta tamamlanacak. Araştırma projelerini üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel kuruluşlar yapabilecek. Desteğin üst limiti 720 bin lira olarak belirlendi. Çağrı kapsamında temel veya uygulamalı araştırma projeleri desteklenecek. Bu tip projeler arasında erken uyarı sistemi ve sismik veri işleme teknolojileri gibi deprem mühendisliğine yönelik dijital teknolojiler, arama kurtarma konusunda robotik sistemler, yenilikçi inşaat modelleri, detaylı yer bilim araştırmaları, deprem risk ve senaryo analizleri, depremin sosyoekonomik etkileri gibi birçok konu bulunuyor. Projelerden diğer beklenen konular arasında diri fayların karakteristik özelliklerinin ortaya konulması, fayların deformasyonları ve davranışlarının periyodik olarak takip edilmesi, depremlerin tetiklediği kütle hareketleri, volkanik ve sismik olayların incelenmesi, Tsunami riskinin belirlenmesi ve bilimsel verilerle öneriler geliştirilmesi gibi detaylar da yer alıyor.

OSMAN ÇOBANOĞLU
Türkiye
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