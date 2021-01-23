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Yüksek puan için ölüme gidiyorlar

"Siparişim hızlı gelmezse kötü puan veririm" telkinleri, kuryelere baskı unsuru oldu. Federasyon Başkanı Çağdaş Yavuz "Bu tarz notlar bizi ölüme kadar sürüklüyor. Müşterilerden anlayış bekliyoruz" dedi
 23 Ocak 2021 08:05
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Yüksek puan için ölüme gidiyorlar

Koronavirüs döneminde internetten alışveriş ve paket servis hizmetlerinin yoğunlaşmasıyla birlikte motosikletli kuryelerin yükü arttı. Gazetemize konuşan Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, iş hacminin üç kat yükseldiğini söyledi. Yavuz, mesai saatlerinin de arttığını belirterek "16 saate kadar çalışan arkadaşımız var. Genelde iki farklı yerde bulunuyorlar; gündüz restoranda, gece kokoreççide" dedi. Teslimat yapılan evlerde koronavirüs hastası bulunup bulunmadığını bilemediklerini belirten Yavuz "Ankara'da bir olay yaşandı. Müşteri, kuryemin yüzüne hapşırıyor.

Bir de 20 TL bahşiş veriyor, 'Ben koronayım, kendine dezenfektan alırsın' diyor" sözleriyle, yaşadıkları sıkıntıyı anlattı. Çağdaş Yavuz "Online siparişlerde, ekranda HES kodu olsun. Bu olmadan sipariş verilmesin. Gittiğimiz müşteri korona hastası mı, değil mi bilelim. HES kodunu girdiğinde, o müşteri riskli gruptaysa sadece kredi kartıyla alışveriş yapabilsin ve temassız teslimatı seçebilsin" önerisinde bulundu. Siparişlerin altına "Hızlı gelsin" , "Hızlı gelmezse kötü puan veririm", "Şikayet ederim" gibi notlar bırakıldığını da söyleyen Yavuz "Bu tarz notlar bizi ölüme kadar sürüklüyor. Müşterilerden anlayış bekliyoruz" diye konuştu. Bazı firmaların da kendilerine hız baskısı yaptığını söyleyen Yavuz "Yarım saatte gidecek, şu kadar dakikada ulaşacak diyerek, bizi olumsuz etkiliyorlar. Pandemi döneminde 187 kuryemiz kazalarda vefat etti" bilgisini verdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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